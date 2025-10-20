Domenica 19 Ottobre 2025
Ultima oraFI, no agli aumenti sugli affitti brevi, noi non informati
20 ott 2025
FI, no agli aumenti sugli affitti brevi, noi non informati

"L'aumento della tassazione sugli affitti brevi è una scelta profondamente sbagliata". Lo afferma il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi interpellato su una delle misure contenute nella bozza della manovra, che porta la cedolare secca al 26% anche per chi destina all'uso turistico una sola abitazione. Della norma, peraltro, "non eravamo stati informati, lo abbiamo letto nelle bozze", aggiunge Nevi, sottolineando la totale contrarietà degli azzurri a un intervento che arriva mentre si abbassa dal 33% al 26% il prelievo sui cosiddetti stablecoin: "Non ci sembra equo equiparare la casa al trading sulle criptovalute".

TasseForza Italia