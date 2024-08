Fi, ius scholae strumento per attuare programma del centrodestra

"Favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari. Garantire flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale. Entrambi sono punti presenti nel programma del centrodestra di governo. Lo ius scholae rappresenta lo strumento per mantenere queste promesse nei confronti degli elettori". E' quanto si legge sui profili social di Forza Italia che torna così sulla questione dello ius scholae, contro le obiezioni spesso ricevute che il tema non sia nel programma proposto dalla coalizione di centrodestra alle Politiche del 2022. Nel post, viene aggiunta un'immagine dei due punti del programma citati. Si trovano nei capitoli 6 e 9 del documento, rispettivamente sotto il titolo 'Sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale' e 'Stato sociale e sostegno ai bisognosi'.