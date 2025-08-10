Venerdì 8 Agosto 2025

Il dovere della speranza

Raffaele Marmo
Il dovere della speranza
10 ago 2025
Fi, in manovra deve esserci il taglio delle tasse al ceto medio

"La ricetta economica di Forza Italia in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno punta sull'abbattimento delle tasse per imprese e famiglie, favorire gli investimenti e salari più alti ma senza la ricetta sbagliata della sinistra che penalizzerebbe i lavoratori". Così ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico del partito. In manovra "dovrà esserci la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% fino a 60mila euro lordi" che "costa circa 4 miliardi di euro. E' il cavallo di battaglia di FI. Il ceto medio si è caricato sulle spalle la maggior parte del gettito fiscale, è ora che abbia la doverosa attenzione".

