Festival Tribeca, menzione speciale a 'Non dirmi che hai paura'

'Non dirmi che hai paura' ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival 2024, dove è stato presentato in Concorso nella sezione International Narrative Competition. Il film, il secondo lungometraggio cinematografico diretto da Yasemin Şamdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, è l'unico film a rappresentare l'Italia alla kermesse che si svolge a New York fino al 16 giugno. Non dirmi che hai paura ha come protagonista la giovane Samia (llham Mohamed Osman). Nata a Mogadiscio durante la guerra civile, all'età di nove anni scopre di avere un talento che la rende unica, corre più veloce di tutti i suoi compagni. Diventata una vera passione, la corsa è la sua ragione di vita e la forza che la aiuta a superare gli orrori della guerra. Tratto dall'omonimo bestseller internazionale di Giuseppe Catozzella (edito in Italia da Feltrinelli), il film è prodotto da Indyca con Rai Cinema, Neeu Bioskpo Film, Tarantula, Bin Produzione. E' stato inoltre realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura MiC, con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Eurimage - Council of Europe e Europa Creativa Programma Media.