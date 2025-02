Festival svizzero a Crans Montana: von Allmen trionfa, Schieder quinto

Quasi inevitabilmente sulle nevi di casa, nella discesa di cdm sulla pista Nationale di Crans Montana c'è' stato un nuovo festival svizzero. Vittoria in 1.56.07 per il neo campione del mondo Franjo von Allmen e dietro di lui i suoi grandissimi connazionali Marco Odermatt in 1.56.20 ed Alexis Monney in 1.56.49.

Per l'Italia - sui 3.600 metri della non difficile ne' veloce pista Nationale utilizzata dagli uomini in coppa del mondo l'ultima volta nel 1998 - il migliore un po' a sorpresa su un tracciato per scivolatori e' stato Florian Schieder, buon 5/o in 1.56.89 usando dunque al meglio il pettorale 2. Dominik Paris, il piu' veloce nell'ultima prova, ha chiuso invece 8/o in 1.57.16.

Piu' indietro - con temperature sopra lo zero, un pallido sole, neve compatta in quota ma trattata con sale nella parte bassa- Mattia Casse 14/o in 1.57.77. Piu' indietro Christof Innerhofer in 1.58.85, Niccolo' Molteni in 1.59.27 e Giovanni Franzoni in 1.59.94. Domani a Crans si gareggia in superG.