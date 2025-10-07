Festival di Sanremo, la Giunta approva la Convenzione Rai-Comune

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato oggi, con delibera, la nuova Convenzione con la Rai per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana per il prossimo triennio, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio. Si chiude così la fase negoziale avviata al termine del procedimento selettivo previsto dall'avviso pubblico di manifestazione d'interesse.

La Rai - unica partecipante alla procedura - ha rispettato tutti i criteri indicati nel bando: 6,5 milioni di corrispettivo, 1 per cento sui ricavi pubblicitari, la partecipazione garantita dei due vincitori di Area Sanremo al Festival, la messa in onda di Sanremoinfiore e di altri due eventi, di cui uno dovrà svolgersi durante l'estate, oltre alla cerimonia della posa della tradizionale targa dedicata al vincitore del Festival di Sanremo lungo via Matteotti.

Durante il lungo confronto negoziale, sono stati messi a punto tutti gli aspetti della nuova Convenzione, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio, alla promozione culturale e alla sostenibilità dell'evento. Il Comune di Sanremo, titolare esclusivo dei marchi legati al Festival, ha riconosciuto alla Rai la titolarità del progetto artistico riferito alle edizioni del Festival oggetto della convenzione, riaffermando così una sinergia istituzionale e produttiva che ha contribuito, nel tempo, a rafforzare il prestigio e il valore nazionale e internazionale della manifestazione.

Nel rimarcare l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla commissione incaricata e dai consulenti legali, che hanno affiancato l'ente nell'iter della pratica, il sindaco Alessandro Mager e l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni hanno espresso soddisfazione per il buon esito della fase negoziale, con uno sguardo già rivolto al futuro. "Da quando lo scorso dicembre il Tar Liguria impose un avviso pubblico per l'organizzazione dei prossimi Festival - hanno dichiarato entrambi, in una nota - sono stati nove mesi molto impegnativi. Il buon esito della fase negoziale con Rai è stato propiziato dalla volontà comune di entrambe le parti di mantenere un legame di successo, che ha fatto la storia di questo Paese. L'istituzione di un osservatorio permanente dovrà servire non solo al monitoraggio della Convenzione, ma anche a dare impulso ad un ulteriore sviluppo che potrà avere il Festival negli anni a venire, e consentirà a Comune di Sanremo e Rai di mantenere un dialogo costante".