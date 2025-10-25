Festa Roma, ecco tutti i vincitori della ventesima edizione

Ecco i vincitori della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si chiusa stasera. Concorso Progressive Cinema - Miglior Film: Left-Handed Girl (La Mia Famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou - Gran Premio della Giuria: NINO di Pauline Loquès - Miglior regia: Wang Tong per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts) - Miglior sceneggiatura: Alireza Khatami per The Things You Kill - Miglior attrice - Premio "Monica Vitti": Jasmine Trinca per Gli occhi degli altri - Miglior attore - Premio "Vittorio Gassman": Anson Boon per Good Boy - Premio speciale della Giuria: al cast del film 40 Secondi Miglior Opera Prima Poste Italiane - Tienimi Presente di Alberto Palmiero (sezione Freestyle) È stata inoltre assegnata una Menzione speciale agli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin' di James McAvoy. Premio Miglior Documentario - Cuba & Alaska di Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali) È stata inoltre assegnata una Menzione speciale al documentario Le Chant des forêts di Vincent Munier. Premio del Pubblico Terna Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico Terna al film: - Roberto Rossellini - Più Di Una Vita di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti.