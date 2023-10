Festa Forze Armate annullata al Circo Massimo, 'Motivi di sicurezza'

È stato annullato a Roma, per "motivi di sicurezza", l'evento previsto al Circo Massimo il prossimo 4 novembre in occasione della festa delle Forze armate. A darne notizia sono fonti informate. Nei giorni scorsi, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva già ipotizzato questa eventualità. Le celebrazioni istituzionali, come quella all'Altare della Patria e la parata a Cagliari, si svolgeranno comunque.