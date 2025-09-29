Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

29 set 2025
Festa Cinema di Roma, premio carriera a Richard Linklater

Il riconoscimento sarà consegnato da Marco Bellocchio

La Festa del Cinema assegnerà il Premio alla Carriera a Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, regista di opere come la trilogia "Before" (Prima dell'alba, Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight) e lo struggente e rivoluzionario Boyhood. Linklater, unico nella sua capacità di esplorare le possibilità del linguaggio e confrontarsi coi generi più disparati, presenterà al pubblico della Festa Nouvelle Vague, uno dei titoli più applauditi dello scorso Festival di Cannes: il film vive attimo per attimo la creazione di un cult movie, Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Il riconoscimento sarà consegnato da un grande protagonista del cinema italiano, il regista Marco Bellocchio, nel sessantesimo anniversario di I pugni in tasca, esordio capolavoro della nostra "nuova onda".

