Ferrovie, ripresa dopo i lavori circolazione Av Bologna-Milano

È ripresa in mattinata, come da programma, la circolazione sull'intera linea AV Bologna - Milano, sospesa dall'11 al 17 agosto per lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Sono stati tre i cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane) - a Parma, Campegine e Rubiera - operativi contemporaneamente per la sostituzione dei deviatoi in quella tratta. Al lavoro 160 tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici con numerosi mezzi d'opera fra cui quattro gru telescopiche. Fondamentali per consentire il passaggio dei treni da un binario all'altro e per collegare la rete AV alla rete convenzionale, i deviatoi - gli scambi - sono lunghi 140 metri e pesano 200 tonnellate. Per movimentarli è stato necessario suddividere ciascuno di essi in cinque parti.

Durante l'attività dei cantieri i treni AV hanno bypassato il tratto oggetto dei lavori utilizzando i binari della linea convenzionale. Da oggi e fino al 25 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate ad una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a circa 15 minuti. La velocità verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 26 agosto.