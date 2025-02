Ferrovie dello Stato: ammodernamento cabine elettriche dopo malfunzionamento

Una cabina elettrica con un sistema risalente al 1998, che ha avuto un malfunzionamento e fornito un messaggio errato al tecnico in reperibilità quella notte. L'ad di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, ha fatto letteralmente il disegno del problema del noto 'chiodo' nel corso di una conferenza stampa a Villa Patrizi, Roma. "Da allora Ferrovie ha fatto la verifica su tutte le 200 cabine con questo meccanismo in Italia" procedendo all'ammodernamento della struttura, ha spiegato. "Se questa cosa fosse capitata alle 8 di mattina tutto sarebbe stato diverso, ma invece è avvenuto di notte" e ha causato ritardi durati tutta la giornata, ha aggiunto.