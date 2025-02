Ferrari: Fred Vasseur analizza i test in Bahrain in vista del Mondiale 2025

"È difficile avere una chiara lettura della situazione qui in Bahrain poiché le condizioni sono cambiate molto di giorno in giorno e dalla mattina al pomeriggio e sembrava più di essere a Las Vegas che in Bahrain. Negli ultimi sei mesi abbiamo lavorato molto duramente su questa vettura e abbiamo fatto dei buoni progressi, ma dovremo aspettare di essere tutti in pista a Melbourne per capire dove siamo". Così il team principal Ferrari Fred Vasseur al termine dei test invernali in vista del via del Mondiale 2025 in Australia a metà marzo.

"Se guardiamo la gerarchia degli anni precedenti, quello che abbiamo visto in Bahrain non si è poi ripetuto nelle qualifiche di una settimana più tardi, anche quando si girava nelle stesse condizioni. Quest'anno passeremo dai 10-15 gradi trovati in pista qui ai 45 che avremo in Australia, quindi può essere che a Melbourne sarà tutta un'altra storia. Vogliamo lottare per entrambi i campionati, sappiamo di avere due piloti che possono farlo e l'umore nel team è molto positivo. Continueremo a lavorare sodo per essere pronti tra due settimane per l'inizio della stagione".