Ferrari crolla in Borsa (-11,6%) e brucia 9 miliardi

Tonfo per Ferrari a Piazza Affari dopo l'annuncio dei risultati del secondo trimestre. La Rossa ha chiuso con un calo dell'11,65%, a 385,3 euro, bruciando oltre 9 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa. A scatenare il sell-off sul titolo, ritornato ai minimi da metà aprile, sarebbero stati i ricavi e le consegne trimestrali sotto le attese. I dati non avrebbero soddisfatto le alte aspettative del mercato, con gli analisti fiduciosi in una revisione al rialzo della guidance che non è arrivata. La capitalizzazione di Ferrari scende così appena sotto i 69 miliardi di euro.