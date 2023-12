Ferragni, dopo il pandoro al centro della polemica finiscono le uova di Pasqua

I social stanno discutendo del nuovo caso riguardante un'operazione di beneficenza messa in piedi da Chiara Ferragni per le uova di Pasqua Dolci Preziosi, che avrebbe fruttato all'influencer molto più di quanto poi in effetti sia stato devoluto per la causa pubblicizzata. Dopo che Il Fatto Quotidiano ne ha scritto, Selvaggia Lucarelli è tornata sulla vicenda su X, sottolineando che "dopo alcune telefonate per approfondire il tema uova avvenute ieri, i vecchi post di promozione delle uova pasquali sulla pagina Instagram di Ferragni sono velocemente spariti". "Alcuni di questi - afferma la giornalista - io e altre persone li avevamo fortunatamente salvati il giorno prima. E comunque basta digitare su Google 'uova+ferragni+instagram' per vedere ancora i risultati della ricerca sulla sua pagina con anteprima del testo, che però non si aprono più". "Oggi sul Fatto - ricorda Lucarelli - ho scritto di come la promozione delle uova di Pasqua benefiche di Chiara Ferragni con Dolci Preziosi nel 2021 e 2022 abbia seguito lo stesso schema (usato nella vicenda del pandoro Balocco, ndr), altro che errore di comunicazione. Lei ha percepito cachet di 500 e 700.000 euro e Dolci Preziosi ha donato 12 e 24.000 euro. Ferragni ha promosso le uova dicendo che lei e Dolci Preziosi sostenevano i Bambini delle Fate, ma di fatto era una fruttuosa operazione commerciale".