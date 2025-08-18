Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoCalendario scolasticoUcraina-RussiaSinner Alcaraz oggiNeonati morti Bolzano
Acquista il giornale
Ultima oraFermato con taser, indagati due carabinieri, è un atto dovuto
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Fermato con taser, indagati due carabinieri, è un atto dovuto

Fermato con taser, indagati due carabinieri, è un atto dovuto

Atto dovuto, accusati di omicidio colposo per morte del 57enne

Atto dovuto, accusati di omicidio colposo per morte del 57enne

Atto dovuto, accusati di omicidio colposo per morte del 57enne

Sono indagati per omicidio colposo i due carabinieri intervenuti ad Olbia la sera di sabato scorso dopo che alcuni cittadini avevano segnalato aggressioni da parte di un uomo per le strade del rione di Santa Mariedda. Fermato con il taser, Gianpaolo Demartis, 57 anni, originario di Bultei e residente tra Sassari e Olbia, è morto per arresto cardiaco nell'ambulanza verso l'ospedale. L'iscrizione sul registro degli indagati da parte del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, è un atto dovuto dopo l'apertura del fascicolo e la decisione di procedere con l'autopsia sul corpo della vittima.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioCarabinieri