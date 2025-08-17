Fermato col taser dopo aggressione a Cc,muore in ambulanza

Colpito col taser dei Carabinieri in seguito ad un'aggressione a passanti ed agli stessi militari ad Olbia, un 57enne è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. I Carabinieri sono intervenuti nella notte di sabato nel rione cittadino di Santa Mariedda per fermare l'uomo, originario di Sassari, che stava dando in escandescenza, seminando il panico nella via e aggredendo i passanti e gli stessi militari che sono quindi intervenuti.