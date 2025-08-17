Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore cambiano la Storia

Agnese Pini
Tre ore cambiano la Storia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoFunerali Pippo BaudoTrump PutinSinner CincinnatiMotoGp oggi
Acquista il giornale
Ultima oraFermato col taser dopo aggressione a Cc,muore in ambulanza
17 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Fermato col taser dopo aggressione a Cc,muore in ambulanza

Fermato col taser dopo aggressione a Cc,muore in ambulanza

Il militari intervenuti ad Olbia su un 57enne

Il militari intervenuti ad Olbia su un 57enne

Il militari intervenuti ad Olbia su un 57enne

Colpito col taser dei Carabinieri in seguito ad un'aggressione a passanti ed agli stessi militari ad Olbia, un 57enne è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. I Carabinieri sono intervenuti nella notte di sabato nel rione cittadino di Santa Mariedda per fermare l'uomo, originario di Sassari, che stava dando in escandescenza, seminando il panico nella via e aggredendo i passanti e gli stessi militari che sono quindi intervenuti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AggressioniCarabinieri