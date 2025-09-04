Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaOmicidio NapoliMacchina di Santa RosaKate Middleton biondaItalia-Cipro basket
Acquista il giornale
Ultima oraFermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla

Fermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla

Presi striscione e bandiere, le persone sono dovute scendere

Presi striscione e bandiere, le persone sono dovute scendere

Presi striscione e bandiere, le persone sono dovute scendere

I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia, poco prima dell'approdo all'Excelsior, la lancia con Laika e Anna Foglietta che presentavano la nuova opera della street artist, We Are Coming a sostegno della Global Sumud Flotilla. Sulla lancia uno dei ragazzi a bordo mostrava anche una bandiera palestinese. Le forze dell'ordine hanno fatto scendere tutti dalla barca e sequestrato sia l'opera d'arte che la bandiera.

"O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità", dice Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della Flotilla in partenza per Gaza la sua sua nuova opera, Sumud: raffigura una donna palestinese che con il dito puntato mostra la rotta, alle sue spalle si apre una scia con i colori della bandiera palestinese.

Per Anna Foglietta "l'arte oggi è un'azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla".

I Centri Sociali del Nord Est intanto hanno annunciato: se la Flotilla verso Gaza "sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ProtestaGaza