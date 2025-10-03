Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

3 ott 2025
Ferita con 3 colpi pistola e lasciata fuori ospedale, morta

Scaricata da un'auto nel Bresciano, la vittima aveva 44 anni

Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Indagano per omicidio i carabinieri di Brescia coordinati dal pm Francesca Sussarellu che stanno guardando anche fuori provincia per ricostruire la vicenda. Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale di Desenzano.

