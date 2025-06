Fenice di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni

Tbs Crew e Fenice, le società legate a Chiara Ferragni, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa. Nel 2024 pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare l'evoluzione dello scenario di mercato.

Per Fenice - si legge in una nota - il 2025 sarà l'anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento ma anche una crescita del marchio. I risultati attesi quest'anno, a partire dal secondo semestre, segneranno l'inizio di un nuovo capitolo per le società, con il primo sviluppo delle nuove proposte creative e l'implementazione di un piano di crescita definito.

Ferragni, viene ricordato dopo l'assemblea ha investito personalmente nella società Fenice, con un aumento di capitale di 6,4 milioni.