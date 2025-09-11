Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Polonia RussiaTuristi ebrei VeneziaCharlie Kirk uccisoDjokovic Grecia
Acquista il giornale
Ultima oraFemminicidio Pescara, convivente condannato a 18 anni
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Femminicidio Pescara, convivente condannato a 18 anni

Femminicidio Pescara, convivente condannato a 18 anni

Riqualificato reato da omicidio volontario a preterintenzionale

Riqualificato reato da omicidio volontario a preterintenzionale

Riqualificato reato da omicidio volontario a preterintenzionale

La Corte d'Assise di Chieti ha condannato a 18 anni di reclusione, riqualificando l'omicidio volontario aggravato in omicidio preterintenzionale aggravato, Mirko De Martinis, accusato aver ucciso la convivente Alina Cozac, strangolandola in casa a Spoltore, nel Pescarese, nella notte del 22 gennaio 2023. La sentenza è stata pronunciata dopo oltre due ore e mezza di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di De Martinis, con l'avvocato Michele Vaira, ha confermato la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia