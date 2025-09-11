Femminicidio Pescara, convivente condannato a 18 anni

La Corte d'Assise di Chieti ha condannato a 18 anni di reclusione, riqualificando l'omicidio volontario aggravato in omicidio preterintenzionale aggravato, Mirko De Martinis, accusato aver ucciso la convivente Alina Cozac, strangolandola in casa a Spoltore, nel Pescarese, nella notte del 22 gennaio 2023. La sentenza è stata pronunciata dopo oltre due ore e mezza di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di De Martinis, con l'avvocato Michele Vaira, ha confermato la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.