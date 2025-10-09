Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaFlotillaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraFemminicidio nel Pescarese, arrestato l'ex marito
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Femminicidio nel Pescarese, arrestato l'ex marito

Femminicidio nel Pescarese, arrestato l'ex marito

L'uomo si era barricato in un bar sparando all'impazzata

L'uomo si era barricato in un bar sparando all'impazzata

L'uomo si era barricato in un bar sparando all'impazzata

Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di pistola in strada dall'ex marito, Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni: il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo pochi minuti.

L'uomo è fuggito e si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell'omicidio. Da lì avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all'impazzata senza ferire nessuno e poi è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioCarabinieri