Femminicidio Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex

Ultima oraFemminicidio Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex
17 set 2025
Legali della famiglia: "Finalmente giustizia per Alessandra'

È definitiva la condanna all'ergastolo per Giovanni Padovani, l'uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all'uomo dai giudici bolognesi.

"Giustizia. Oggi Alessandra ha avuto, finalmente, giustizia. Giovanni Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere; ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa", dicono gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, per i familiari della vittima.

"In questo tardo pomeriggio di settembre - proseguono - guardando il cielo, non si può non pensare che 'Sandra' sia lì, da qualche parte, e che starà sicuramente giocando con la sua cagnolina Venny, libera di sorridere, di essere donna".

