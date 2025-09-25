Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaJames Senese ricoveratoKate e Camilla
Acquista il giornale
Ultima oraFemminicidio in Gallura, 'ho sparato per difendermi'
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Femminicidio in Gallura, 'ho sparato per difendermi'

Femminicidio in Gallura, 'ho sparato per difendermi'

Versione dell'imprenditore reo confesso durante interrogatorio

Versione dell'imprenditore reo confesso durante interrogatorio

Versione dell'imprenditore reo confesso durante interrogatorio

Una lite finita nel sangue. Sarebbe questa la versione fornita agli inquirenti durante l'interrogatorio, ieri in caserma, da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau lo scorso 11 settembre e ritrovata cadavere nella tenuta dell'azienda dello stesso Ragnedda. Secondo la sua ricostruzione, l'uomo avrebbe sparato uno o più colpi di pistola contro la giovane donna per difendersi: al culmine di un violento litigio, lei si sarebbe avvicinata all'imprenditore con un oggetto in mano, e lui, per paura avrebbe premuto il grilletto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioGiustizia