Femminicidio, il padre di Ilaria Sula chiede provvedimenti forti dopo il caso Carbonaro

"E' vergognoso, ormai le ragazze si ammazzano per nulla. Se si va avanti così dove andremo a finire?". A dirlo Flamur Sula, padre di Ilaria la studentessa uccisa dall'ex e trovata in una valigia in fondo a un dirupo vicino Roma, parlando del femminicidio della quattordicenne Martina Carbonaro. "Bisogna prendere provvedimenti forti - sottolinea - altrimenti la situazione precipiterà". Flamur racconta che, con il passare dei giorni, il "dolore aumenta". "Il perdono? Per una cosa del genere non può esistere" sottolinea il papà di Ilaria.