Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
15 ott 2025
15 ott 2025
Femminicidio a Milano, 'uccisa con 24 coltellate'

Contestata anche "crudeltà". Pm, 'lui si procurò copia chiavi'

E' stata uccisa "con 24" coltellate Pamela Genini, 29enne modella e imprenditrice. Lo si evince dall'imputazione a carico del suo compagno, il 52enne Gianluca Soncin, che l'avrebbe ammazzata "al culmine di una serie di condotte persecutorie" e "dopo averla ripetutamente minacciata di morte". Per l'omicidio, secondo le indagini della Polizia e della pm di Milano Alessia Menegazzo, lui si sarebbe anche "procurato una copia delle chiavi di casa".

Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione e allo stalking, anche i "futili motivi" e la "crudeltà".

