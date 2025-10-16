Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Tagli NestléPamela GeniniSinner Six Kings SlamBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraFemminicidio a Milano: Soncin muto davanti al gip
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Femminicidio a Milano: Soncin muto davanti al gip

Femminicidio a Milano: Soncin muto davanti al gip

Avvocato, non è lucido, non ha preso consapevolezza.

Avvocato, non è lucido, non ha preso consapevolezza.

Avvocato, non è lucido, non ha preso consapevolezza.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell'omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna.

Soncin, assistito dall'avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea del silenzio come già aveva fatto subito dopo l'arresto in ospedale, dove era stato portato dopo aver inscenato un tentativo di suicidio.

Ora l'uomo si trova in isolamento e come ha spiegato la sua legale, revocata in quanto Soncin ha nominato un avvocato di fiducia, "non è lucido". "L'ho trovato dimesso - ha aggiunto - non ha ancora preso consapevolezza di quanto accaduto. La decisione del gip è attesa entro oggi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioGiustizia