Femminicidio a Milano, contestati premeditazione e stalking

'Uomo giunto a casa con coltello, testi parlano di minacce'

La pm di Milano Alessia Menegazzo, con l'aggiunta Letizia Mannella nelle indagini della Polizia, ha contestato le aggravanti della premeditazione e dello stalking a carico di Gianluca Soncin nella richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Pamela Genini, avvenuto ieri sera nel quartiere Gorla.

La premeditazione viene contestata perché il 52enne si sarebbe presentato in casa di lei portando da fuori il coltello usato per ucciderla. Gli atti persecutori vengono contestati sulla base di testimonianze di conoscenti che hanno riferito ora di botte, lividi, minacce dell'uomo alla 29enne.

