Femminicidio a Legnano: operaio fermato per l'omicidio di Vasilica Potincu

Un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) è stato fermato per il femminicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni, uccisa nella serata di sabato a Legnano (Milano) nell'appartamento di via Stelvio 16 dove la lavoratrice del sesso riceveva i clienti. La donna è stata accoltellata 9 volte. Interrogato oggi dal pm Ciro Caramore che coordina le indagini, il 29enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti hanno fatto scattare il provvedimento a suo carico, per loro è l'assassino della madre di un ragazzo di 14 anni.