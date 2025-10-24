Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Fedriga, in manovra soddisfatte gran parte richieste Regioni
24 ott 2025
24 ott 2025
Fedriga, in manovra soddisfatte gran parte richieste Regioni

'Un impegno importante del governo e del ministro Giorgetti'

"Mi sembra che per quanto riguarda le richieste delle Regioni siano state in gran parte soddisfatte. Noi avevamo presentato un documento. Abbiamo 2,4 miliardi in più sulla sanità, e quindi sto parlando per tutte le Regioni a statuto ordinario, che diventano 2,650 miliardi dall'anno successivo; 250 milioni sulle borse di studio, 80 milioni sulla Protezione civile, un impegno importante del governo e del ministro Giorgetti per rispondere alle richieste delle Regioni stesse". Lo ha detto il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, sulla manovra.

