Fedez, 'Senza i donatori di sangue non sarei qui' Fedez ringrazia la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e i donatori di sangue per averlo aiutato durante il ricovero per due ulcere. Ha ricevuto tre trasfusioni e sta bene. Ringrazia anche la moglie Chiara Ferragni per essere stata sempre al suo fianco.