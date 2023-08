Federdistribuzione, avanti comunque su patto salva-spesa

"Nonostante la crescita dei prezzi stia rallentando, i consumi continuano a rimanere in terreno negativo". Commenta così i dati Istat il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, manifestando preoccupazione. "La distribuzione moderna sta collaborando con il governo sul progetto di un 'Trimestre anti-inflazione'", prosegue Buttarelli che "conferma la volontà di continuare nella collaborazione" anche se "ancora una volta l'industria di trasformazione si dichiara indisponibile a sottoscrivere l'accordo". Il presidente di Federdistribuzione, parlando del progetto del 'Trimestre anti-inflazione' su un protocollo, su un paniere di prodotti a prezzi calmierati, "che assumerebbe maggiore efficacia se condiviso anche con il settore della trasformazione industriale", dice di chiedere "da mesi" all'industria di "mostrare senso di responsabilità verso le famiglie, abbassando, laddove possibile, i propri listini di vendita". L'industria di trasformazione solleva "argomentazioni pretestuose e strumentali" dichiarandosi indisponibile, per Buttarelli che conclude: "la distribuzione moderna, invece, conferma la volontà di continuare nella collaborazione con il governo, per ricercare comunque possibili forme che consentano di contrastare l'inflazione, a tutela di famiglie e consumi".