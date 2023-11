Fed, tassi fermi ai massimi da 22 anni

La Fed si prende un pausa e, per il secondo mese consecutivo, lascia i tassi di interesse invariati ai massimi da 22 anni. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%. L'inflazione resta elevata e "restiamo attenti ai rischi", avverte la Fed al termine della due giorni di riunioni in cui ha deciso all'unanimità di lasciare i tassi invariati.