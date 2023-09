FdI,proroga aiuti mutui prima casa ma stretta per accedere

Accesso al Fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà sui mutui prima casa, consentito a una platea allargata per un anno in più, fino al termine del 2024. E proroga di tre mesi, fino alla fine del 2023, per le agevolazioni sull'acquisto della prima casa da parte degli under 36. Sono le richieste che avanza Fdi con un emendamento al decreto asset in cui però si introduce anche una stretta al reddito per chi chiede ex novo la garanzia sul mutuo, non più 40.000 ma 30.000 euro di Isee.