FdI, per la Campania sosteniamo Cirielli candidato

Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
7 ott 2025
Ha l'esperienza e la necessaria capacità per affrontare la sfida

"Il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Profondamente radicato sul territorio, ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra." Lo annuncia una nota del partito della premier Giorgia Meloni.

© Riproduzione riservata