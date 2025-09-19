Fcc Usa, nel mirino c'è anche Whoopi Goldberg

Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Uno yankee a Windsor
Dopo Kimmel la commissione tlc punta anche su 'The View'

Dopo aver ottenuto la testa di Jimmy Kimmel il capo della Fcc Brendan Carr punta gli occhi su Whoopi Goldberg e su The View, il programma che la popolare comica afro-americana conduce ogni mattina assieme ad altre donne co-host per discutere temi di di attualità, politica, cultura pop e temi sociali.

"Penso che valga la pena chiedere alla Fcc di verificare se 'The View' e alcuni altri programmi siano ancora considerati programmi di informazione in bona fide e quindi esenti dal regime di pari opportunità istituito dal Congresso", ha affermato Carr in un'intervista con il podcaster conservatore Scott Jenning.

