L'Fbi e il dipartimento per la sicurezza interna americana hanno chiesto alle forze dell'ordine di tutti gli Stati Uniti di attuare misure di massima allerta per il rischio di nuovi attentati sul modello di New Orleans. Lo riferisce Fox news. Agenzia e dipartimento hanno inviato un memo a circa 18.000 dirigenti della polizia locale e sceriffi avvertendo di essere "iper vigili" anche se non c'è una minaccia specifica.