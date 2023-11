Fazzolari, Albania? Ok a dibattito parlamentare su intesa

"Un dibattito parlamentare perché no, non c'è nessuna resistenza a farlo". Ma il protocollo d'intesa con Tirana sui migranti "non necessita di ratifica parlamentare perché non è un nuovo trattato internazionale fra Italia e Albania. Ci sarà un atto normativo" di attuazione "che passerà dal Parlamento, ma non c'è necessità di ratifica". Lo ha detto il sottosegretario all'Attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari, nella registrazione della puntata di Porta a porta, in onda questa sera su Rai1.