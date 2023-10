Fazio conferma, 'Zaki non verrà al debutto di Che tempo fa'

Patrick Zaki non sarà più ospite della puntata di apertura di Che tempo che fa, in onda domenica prossima sul Nove, come in precedenza annunciato. Lo confermano Warner Bros-Discovery e lo stesso Fabio Fazio dopo l'annuncio dato al Corriere della Sera in edicola. "Siccome è scoppiata la guerra in Israele ho cambiato la prima puntata, sto facendo una puntata ovviamente su Israele e Palestina e ho chiesto la cortesia a Elisabetta Sgarbi di spostare di una o due settimane il libro di Zaki - spiega ora Fazio all'ANSA -. Non aveva senso non trattare l'attualità, visto quello che è successo e parlare di una cosa che è rinviabile di otto-dieci giorni. Tutto qua, siamo già d'accordo così". Zaki è finito negli ultimi giorni nel mirino delle polemiche per le sue parole su Israele, in particolare per aver definito il premier Benyamin Netanyahu "un serial killer".