Fastweb e Vodafone Italia: Crescita nei Servizi a Valore Aggiunto e Impegno per la Sostenibilità

Il percorso di progressiva integrazione di Fastweb e Vodafone Italia prosegue. Guardando ai risultati per segmento commerciale nel residenziale, "caratterizzato da una pressione competitiva elevata" sottolinea una nota, i ricavi complessivi si attestano a 854 milioni (-2,6%) e "prosegue il trend di contrazione dei ricavi da connettività mentre i ricavi generati dai servizi beyond the core evidenziano una crescita, confermando il progressivo spostamento del mix verso soluzioni a maggiore valore aggiunto". I clienti mobili si attestano a 15 milioni 932 mila (-2,6%) e i clienti fissi a 4 milioni 715 mila (-4,2%). A fine marzo, a un anno dal lancio dell'offerta, i clienti residenziali che hanno sottoscritto Fastweb Energia sono 69mila, in aumento del 15% rispetto alla fine del 2024.

In crescita la Business Unit Enterprise con ricavi complessivi a 800 milioni di euro (+2,7%); i ricavi da servizi a valore aggiunto derivanti dall'offerta di soluzioni basate sul Cloud, l'IoT, cybersecurity e Mobile Private Network (MPN) sono cresciuti del 9,2% a 202 milioni. Il segmento Wholesale registra un deciso aumento, pari al 34,4%, del numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali che raggiunge quota 968 mila mentre sul mobile è in fase di accelerazione il passaggio dei clienti CoopVoce sulla rete di Vodafone Italia. I ricavi si assestano a 164 milioni, in flessione del 4,1% per via della focalizzazione su servizi core e la conseguente dismissione di alcune attività a bassa marginalità.

Continuano gli investimenti sulla rete mobile 5G che raggiunge a fine marzo il 78% di copertura della popolazione nazionale e quella in fibra FTTH raggiunge il 52% del territorio nazionale.

Anche sotto il profilo della sostenibilità, Fastweb+Vodafone ha confermato, in linea con la strategia ESG del gruppo Swisscom, l'ambizioso obiettivo di diventare Net Zero Carbon entro il 2035, lo sviluppo di un percorso di digitalizzazione inclusivo grazie ai corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy e un impegno crescente nella lotta contro la violenza di genere.