Fascicolo aperto su suicidio su TikTok

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati né ipotesi di reato, riguardante la vicenda del TikToker 23enne che lunedì sera si è suicidato in diretta social. Secondo il padre del ragazzo, conosciuto con il nickname di Inquisitor Ghost, e come molti utenti della piattaforma sostengono, il 23enne sarebbe stato vittima di cyberbullismo, con false accuse di pedofilia. Al momento questa ipotesi non è stata ancora accertata dai Carabinieri, che indagheranno per individuare eventuali responsabili.