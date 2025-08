Farnesina, un altro italiano detenuto a Alligator Alcatraz

Il Consolato d'Italia a Miami e la Farnesina stanno lavorando al caso di un altro connazionale fermato dalle autorità locali americane il 12 luglio scorso a Miramar (Contea di Broward) e attualmente sottoposto a una misura temporanea detentiva nel centro Alligator Alcatraz, in Florida. Lo rende noto la Farnesina. I funzionari - in contatto con la famiglia del connazionale - hanno immediatamente verificato le circostanze, interessando anche l'Ufficio di Miami dell'Office for Foreign Missions (Ofm) del Dipartimento di Stato, e ottenuto notizie circa le tempistiche di un veloce rimpatrio, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.