Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
Ultima oraFarnesina, mail bombing su ministero dopo attacco Flotilla
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Farnesina, mail bombing su ministero dopo attacco Flotilla

Farnesina, mail bombing su ministero dopo attacco Flotilla

Innescato da centro sociale

Innescato da centro sociale

Innescato da centro sociale

Il ministero degli Affari Esteri, in particolare l'Unità di Crisi e il Gabinetto del Ministro, sono stati oggetto di un "mail bombing" innescato da un centro sociale dopo l'attacco contro le barche della "Flotilla" per Gaza. Lo rende noto la Farnesina. L'attacco, con l'invio di migliaia di false mail, ha avuto fra l'altro l'effetto di ostacolare proprio il lavoro dell'Unità di Crisi che in queste ore è in contatto con i cittadini italiani a bordo delle unità della Flotilla verso Gaza.

L'autorità giudiziaria è stata informata dal comando provinciale dei Carabinieri di "mail bombing" contro la Farnesina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaCarabinieri