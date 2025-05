Farnesina convoca ambasciatore israeliano dopo incidente a Jenin

Il segretario generale della Farnesina ambasciatore Riccardo Guariglia ha convocato al ministero degli Affari esteri l'ambasciatore di Israele Jonathan Peled per "protestare e chiedere spiegazioni per l'incidente di oggi in cui una delegazione diplomatica di Paesi dell'Unione europea, che comprendeva il vice-console italiano a Gerusalemme, è stata fatta segno a colpi d'arma da fuoco da parte di soldati delle Idf all'ingresso del campo profughi di Jenin".

L'ambasciatore Guariglia - si legge in una nota della Farnesina - ha contestato il comportamento dei militari israeliani, definendo "inaccettabile il fatto che una delegazione diplomatica civile venisse allontanata da un'area presidiata dai militari con l'uso delle armi da fuoco".