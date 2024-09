Farnesina all'ambasciatore russo, 'tutelare libertà di stampa'

Fonti della Farnesina confermano che, su richiesta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi pomeriggio è stato convocato al ministero l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia dopo la decisione delle autorità russe di includere nella lista dei ricercati internazionali la giornalista Rai Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini. All'ambasciatore russo, secondo quanto si apprende, è stata espressa la forte sorpresa e contrarietà per la misura adottata nei loro confronti. L'Italia ribadisce l'importanza della libertà di stampa, d'informazione e di cronaca, come valori fondamentali da garantire e tutelare a livello universale.