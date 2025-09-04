Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'

In un'apparizione alla commissione Giustizia della Camera Usa, guidata dai repubblicani, Nigel Farage ha dichiarato ai legislatori americani che la Gran Bretagna è come la Corea del Nord in termini di libertà di parola, criticando aspramente i risultati del governo di Londra. Il leader del trumpiani Reform UK, il cui partito populista di destra è in testa nei sondaggi nonostante abbia solo quattro parlamentari, ha citato l'arresto del commediografo irlandese Graham Linehan come esempio della "grande minaccia" che il Regno Unito rappresenta per la libertà di espressione. La polizia britannica ha arrestato lunedì Linehan all'aeroporto londinese di Heathrow in relazione ai suoi post sui social media riguardanti persone transgender. Era sospettato di incitamento alla violenza ai sensi del Public Order Act. "Questo potrebbe accadere a qualsiasi americano, uomo o donna, che si rechi a Heathrow e abbia detto online cose che il governo e la polizia britannici non gradiscono", ha detto Farage al Congresso Usa. "A che punto siamo diventati la Corea del Nord?" ha detto alla commissione. "Beh, credo che il commediografo irlandese l'abbia scoperto due giorni fa all'aeroporto di Heathrow", ha aggiunto. Farage era stato invitato a parlare alla commissione di "minaccia dell'Europa alla libertà di parola e all'innovazione americana", mentre i repubblicani intensificano le critiche alle varie politiche dell'Ue e del Regno Unito volte a inasprire la regolamentazione tecnologica, tra cui l'Online Safety Act britannico. Il presidente della commissione Giustizia, Jim Jordan, fedele alleato del presidente Donald Trump, si è detto "preoccupato per gli attacchi alla libertà di espressione in Europa, la censura, gli arresti per post offensivi" e i "limiti" che le leggi dell'UE e del Regno Unito avrebbero imposto al diritto alla libertà di parola degli americani, sancito dal Primo Emendamento. Mercoledì mattina, Starmer aveva definito Farage "antipatriottico" per essere volato negli Stati Uniti per "parlare male e sminuire il nostro Paese". "È andato lì per fare pressione sul popolo americano affinché imponesse sanzioni a questo Paese, il che danneggerebbe i lavoratori", ha dichiarato mercoledì.