Familiari ostaggi su parole Trump, 'mossa di leadership'

I familiari degli ostaggi israeliani esprimono il loro sostegno al presidente Usa che ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Lo scrive Times of Israel. Ronen Neutra, padre del soldato israelo-americano ucciso Omer Maxim Neutra, accoglie le parole di Trump come "una mossa coraggiosa di leadership", affermando di sperare che "porti al rapido rilascio di nostro figlio e degli altri 47 ostaggi e che il governo israeliano e la leadership di Hamas non trovino un modo per ostacolarlo". Einav Zangauker, madre dell'ostaggio Matan Zangauker, condivide la dichiarazione di Trump in un post su X, scrivendo: "Hai letto, Netanyahu?"