Famiglie rapiti 'scioccate, avremo solo 4 salme oggi'

Le famiglie dei rapiti affermano di essere rimaste "scioccate e sconvolte" nel ricevere oggi l'informazione che solo quattro salme delle 28 vittime rapite e trattenute da Hamas saranno restituite. "Questa è una palese violazione dell'accordo da parte di Hamas. Ci aspettiamo che il governo israeliano e i mediatori agiscano immediatamente per correggere questa terribile ingiustizia. Le famiglie stanno attraversando giorni particolarmente difficili, colmi di profondo dolore. Non abbandoneremo nessun ostaggio. I mediatori devono far rispettare i termini dell'accordo e assicurare che Hamas paghi un prezzo per questa violazione".