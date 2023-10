Famiglie, potere d'acquisto in calo dell'1,6% nel 2022 L'Istat rileva che nel 2022 il reddito disponibile aumenta del 5,5%, ma il potere d'acquisto delle famiglie diminuisce del 1,6%. La spesa per consumi finali cresce del 12,6% e il tasso di investimento raggiunge il 9,0%. Valore aggiunto delle società non finanziarie +9,1%, tasso di profitto al 45,1%. Investimenti fissi lordi +16,5%, tasso di investimento delle società non finanziarie al 22,9%.