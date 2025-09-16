Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiMatteo FranzosoMiss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraFamiglie ostaggi 'terrorizzate' dichiarano stato emergenza
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Famiglie ostaggi 'terrorizzate' dichiarano stato emergenza

Famiglie ostaggi 'terrorizzate' dichiarano stato emergenza

Si accampano davanti casa di Netanyahu, 'finché non ci ascolta'

Si accampano davanti casa di Netanyahu, 'finché non ci ascolta'

Si accampano davanti casa di Netanyahu, 'finché non ci ascolta'

Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani, che si dicono "terrorizzate per la sorte dei loro cari", ha dichiarato lo "stato di emergenza" per l'offensiva dell'Idf a Gaza City e ha annunciato l'allestimento di un accampamento di tende fuori dalla residenza del primo ministro Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. L'accampamento, afferma il Forum, "rimarrà finché Netanyahu non ascolterà e non metterà in atto la volontà del popolo: il ritorno immediato di tutti gli ostaggi e la fine della guerra". Ogni sera, alle 19:30, sono previste manifestazioni nell'area dell'accampamento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraOstaggi