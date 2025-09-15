Lunedì 15 Settembre 2025

L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
Famiglie ostaggi, 'potrebbe essere la loro ultima notte'

'Netanyahu li sta sacrificando ai suoi interessi politici'

L'Hostages Families Forum di Israele lancia "un disperato appello" per proteggere i propri cari, accusando il primo ministro Benyamin Netanyahu di averli sacrificati. E' quanto si legge sul Times of Israel.

"La 710° notte a Gaza - afferma il gruppo - potrebbe essere l'ultima notte nella vita degli ostaggi che sopravvivono a malapena, e l'ultima notte in cui sarà possibile localizzare e restituire gli ostaggi uccisi per una degna sepoltura".

Il Forum sostiene, scrive ancora la testata israeliana, che un numero significativo dei 22 ostaggi considerati vivi da Israele siano detenuti a Gaza City. "Il primo ministro sta consapevolmente scegliendo di sacrificarli sull'altare di considerazioni politiche", aggiunge il gruppo, accusandolo di aver ignorato i consigli del Capo di stato maggiore delle Idf, che avrebbe messo in guardia contro l'operazione.

GazaOstaggi